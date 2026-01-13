MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fielmann-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fielmann-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Fielmann-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,30 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 248,139 Fielmann-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Fielmann-Aktie auf 44,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 980,15 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,80 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Fielmann betrug jüngst 3,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at