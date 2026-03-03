Fielmann Aktie

Fielmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 03.03.2026 10:04:01

MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fielmann von vor 10 Jahren verloren

MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fielmann von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fielmann-Aktien verlieren können.

Am 03.03.2016 wurde die Fielmann-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Fielmann-Aktie an diesem Tag bei 64,70 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,546 Fielmann-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Fielmann-Aktie auf 44,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,78 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 31,22 Prozent gleich.

Fielmann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fielmann AG

mehr Nachrichten