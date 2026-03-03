MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fielmann von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fielmann-Aktien verlieren können.

Am 03.03.2016 wurde die Fielmann-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Fielmann-Aktie an diesem Tag bei 64,70 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,546 Fielmann-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Fielmann-Aktie auf 44,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,78 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 31,22 Prozent gleich.

Fielmann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at