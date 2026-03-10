MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fielmann von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Fielmann-Investment verlieren können.

Am 10.03.2025 wurden Fielmann-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Fielmann-Aktie betrug an diesem Tag 45,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Fielmann-Aktie investiert hätte, hätte er nun 21,882 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fielmann-Papiers auf 42,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 939,82 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 939,82 EUR entspricht einer negativen Performance von 6,02 Prozent.

Der Fielmann-Wert an der Börse wurde auf 3,61 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at