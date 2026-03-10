Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Langfristige Anlage
|
10.03.2026 10:03:35
MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fielmann von vor einem Jahr angefallen
Am 10.03.2025 wurden Fielmann-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Fielmann-Aktie betrug an diesem Tag 45,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Fielmann-Aktie investiert hätte, hätte er nun 21,882 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fielmann-Papiers auf 42,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 939,82 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 939,82 EUR entspricht einer negativen Performance von 6,02 Prozent.
Der Fielmann-Wert an der Börse wurde auf 3,61 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Fielmann AG
|
05.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
03.03.26
|MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fielmann von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.02.26
|MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fielmann von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.02.26
|MDAX-Papier Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fielmann von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)