flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|Rentable flatexDEGIRO-Investition?
|
13.03.2026 10:03:45
MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das flatexDEGIRO-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8,07 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das flatexDEGIRO-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,392 flatexDEGIRO-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 406,44 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Papiers am 12.03.2026 auf 32,80 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 306,44 Prozent zugenommen.
flatexDEGIRO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,51 Mrd. Euro. Der flatexDEGIRO-Börsengang fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des flatexDEGIRO-Papiers bei 4,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
