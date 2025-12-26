MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem flatexDEGIRO-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren flatexDEGIRO-Anteile 15,28 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 654,664 flatexDEGIRO-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der flatexDEGIRO-Aktie auf 36,14 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 659,57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 136,60 Prozent vermehrt.

flatexDEGIRO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,87 Mrd. Euro. Das flatexDEGIRO-Papier wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das flatexDEGIRO-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at