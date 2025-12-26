flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|Profitables flatexDEGIRO-Investment?
|
26.12.2025 10:03:34
MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem flatexDEGIRO-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren flatexDEGIRO-Anteile 15,28 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 654,664 flatexDEGIRO-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der flatexDEGIRO-Aktie auf 36,14 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 659,57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 136,60 Prozent vermehrt.
flatexDEGIRO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,87 Mrd. Euro. Das flatexDEGIRO-Papier wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das flatexDEGIRO-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu flatexDEGIRO AGmehr Nachrichten
|
10:03
|MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.12.25
|Flatexdegiro erweitert Vorstand (dpa-AFX)
|
23.12.25
|EQS-News: flatexDEGIRO expands Group Management Board and appoints Jens Möbitz as Chief Operating Officer effective January 1, 2026 (EQS Group)
|
23.12.25
|EQS-News: flatexDEGIRO erweitert Konzernvorstand und beruft Jens Möbitz als Chief Operating Officer zum 1. Januar 2026 (EQS Group)
|
23.12.25
|XETRA-Handel MDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
19.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
19.12.25
|XETRA-Handel: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
19.12.25
|MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)