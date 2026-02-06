flatexDEGIRO Aktie

flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
flatexDEGIRO-Investition im Blick 06.02.2026 10:04:18

MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren flatexDEGIRO-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,76 EUR. Bei einem flatexDEGIRO-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,306 flatexDEGIRO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des flatexDEGIRO-Papiers auf 38,28 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 155,41 EUR wert. Damit wäre die Investition um 115,54 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für flatexDEGIRO eine Börsenbewertung in Höhe von 4,10 Mrd. Euro. Das flatexDEGIRO-Papier wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein flatexDEGIRO-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

mehr Nachrichten

Analysen zu flatexDEGIRO AG

mehr Analysen
29.01.26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
09.01.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.25 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

flatexDEGIRO AG 39,22 3,10% flatexDEGIRO AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:43 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen