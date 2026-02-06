MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,76 EUR. Bei einem flatexDEGIRO-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,306 flatexDEGIRO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des flatexDEGIRO-Papiers auf 38,28 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 155,41 EUR wert. Damit wäre die Investition um 115,54 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für flatexDEGIRO eine Börsenbewertung in Höhe von 4,10 Mrd. Euro. Das flatexDEGIRO-Papier wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein flatexDEGIRO-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at