flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|flatexDEGIRO-Investition im Blick
|
06.02.2026 10:04:18
MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,76 EUR. Bei einem flatexDEGIRO-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,306 flatexDEGIRO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des flatexDEGIRO-Papiers auf 38,28 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 155,41 EUR wert. Damit wäre die Investition um 115,54 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für flatexDEGIRO eine Börsenbewertung in Höhe von 4,10 Mrd. Euro. Das flatexDEGIRO-Papier wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein flatexDEGIRO-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|29.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|39,22
|3,10%
