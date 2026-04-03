MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die flatexDEGIRO-Aktie Investoren gebracht.

Das flatexDEGIRO-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21,39 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,675 flatexDEGIRO-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 30,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,53 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 40,53 Prozent vermehrt.

flatexDEGIRO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,28 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des flatexDEGIRO-Anteils fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Das flatexDEGIRO-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at