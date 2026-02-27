MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in flatexDEGIRO-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden flatexDEGIRO-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das flatexDEGIRO-Papier letztlich bei 4,26 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hat, hat nun 234,604 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (30,30 EUR), wäre die Investition nun 7 108,50 EUR wert. Damit wäre die Investition 610,85 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für flatexDEGIRO eine Börsenbewertung in Höhe von 3,17 Mrd. Euro. Das flatexDEGIRO-Papier wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein flatexDEGIRO-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at