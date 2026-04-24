MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in flatexDEGIRO-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die flatexDEGIRO-Aktie 4,25 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 23,543 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen flatexDEGIRO-Aktien wären am 23.04.2026 793,41 EUR wert, da der Schlussstand 33,70 EUR betrug. Mit einer Performance von +693,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte flatexDEGIRO einen Börsenwert von 3,99 Mrd. Euro. flatexDEGIRO-Papiere wurden am 30.06.2009 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der flatexDEGIRO-Aktie lag beim Börsengang bei 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at