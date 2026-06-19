flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|flatexDEGIRO-Anlage unter der Lupe
|
19.06.2026 10:04:24
MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das flatexDEGIRO-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 3,45 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investierten, hätten nun 2 898,551 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.06.2026 auf 37,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109 739,13 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 109 739,13 EUR entspricht einer Performance von +997,39 Prozent.
Zuletzt verbuchte flatexDEGIRO einen Börsenwert von 4,11 Mrd. Euro. Der flatexDEGIRO-Börsengang fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Die flatexDEGIRO-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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