flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|Rentable flatexDEGIRO-Anlage?
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03.07.2026 10:04:07
MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit flatexDEGIRO-Anteilen statt. Der Schlusskurs der flatexDEGIRO-Aktie betrug an diesem Tag 8,96 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die flatexDEGIRO-Aktie investiert, befänden sich nun 111,632 flatexDEGIRO-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.07.2026 4 215,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,76 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 321,52 Prozent vermehrt.
Am Markt war flatexDEGIRO jüngst 4,04 Mrd. Euro wert. flatexDEGIRO-Papiere wurden am 30.06.2009 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der flatexDEGIRO-Aktie bei 4,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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