MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die flatexDEGIRO-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit flatexDEGIRO-Anteilen statt. Der Schlusskurs der flatexDEGIRO-Aktie betrug an diesem Tag 8,96 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die flatexDEGIRO-Aktie investiert, befänden sich nun 111,632 flatexDEGIRO-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.07.2026 4 215,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,76 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 321,52 Prozent vermehrt.

Am Markt war flatexDEGIRO jüngst 4,04 Mrd. Euro wert. flatexDEGIRO-Papiere wurden am 30.06.2009 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der flatexDEGIRO-Aktie bei 4,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at