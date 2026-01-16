flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|Lohnende flatexDEGIRO-Anlage?
|
16.01.2026 10:03:45
MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades flatexDEGIRO-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die flatexDEGIRO-Anteile bei 8,09 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investierten, hätten nun 123,609 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 749,07 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Anteils am 15.01.2026 auf 38,42 EUR belief. Damit wäre die Investition 374,91 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete flatexDEGIRO eine Marktkapitalisierung von 4,06 Mrd. Euro. flatexDEGIRO-Anteile wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das flatexDEGIRO-Papier bei 4,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
