MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die flatexDEGIRO-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 23,43 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,269 flatexDEGIRO-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 130,97 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Papiers am 14.05.2026 auf 30,68 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,97 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO belief sich zuletzt auf 3,29 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des flatexDEGIRO-Papiers fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die flatexDEGIRO-Aktie bei 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at