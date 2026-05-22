flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|flatexDEGIRO-Investition
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22.05.2026 10:04:00
MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine flatexDEGIRO-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die flatexDEGIRO-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die flatexDEGIRO-Anteile bei 3,67 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 272,572 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.05.2026 auf 31,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 586,03 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 758,60 Prozent.
flatexDEGIRO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,50 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der flatexDEGIRO-Papiere fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Papiers lag beim Börsengang bei 4,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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