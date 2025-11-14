MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine flatexDEGIRO-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die flatexDEGIRO-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades flatexDEGIRO-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des flatexDEGIRO-Papiers betrug an diesem Tag 13,76 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 727,008 flatexDEGIRO-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2025 auf 32,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 438,75 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 134,39 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für flatexDEGIRO eine Börsenbewertung in Höhe von 3,44 Mrd. Euro. Das flatexDEGIRO-Papier wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Anteils belief sich damals auf 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at