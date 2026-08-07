MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 07.08.2021 wurde das flatexDEGIRO-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die flatexDEGIRO-Anteile bei 21,50 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hat, hat nun 4,651 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 34,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,86 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,86 Prozent angezogen.

Der Marktwert von flatexDEGIRO betrug jüngst 3,86 Mrd. Euro. flatexDEGIRO-Papiere wurden am 30.06.2009 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Anteils belief sich damals auf 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at