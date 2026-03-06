flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|Langfristige Anlage
|
06.03.2026 10:03:46
MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades flatexDEGIRO-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren flatexDEGIRO-Anteile an diesem Tag 20,30 EUR wert. Bei einem flatexDEGIRO-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 492,611 flatexDEGIRO-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,94 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 15 733,99 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 15 733,99 EUR, was einer positiven Performance von 57,34 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte flatexDEGIRO einen Börsenwert von 3,54 Mrd. Euro. Am 30.06.2009 fand der erste Handelstag der flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA statt. Die flatexDEGIRO-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|32,22
|0,94%
