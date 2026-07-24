flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|Langfristige Anlage
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24.07.2026 10:03:37
MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 39,124 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 419,41 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Papiers am 23.07.2026 auf 36,28 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 41,94 Prozent.
Insgesamt war flatexDEGIRO zuletzt 3,97 Mrd. Euro wert. Am 30.06.2009 wurden flatexDEGIRO-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des flatexDEGIRO-Papiers bei 4,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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