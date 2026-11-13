MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr verloren

Am 13.11.2025 wurden flatexDEGIRO-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die flatexDEGIRO-Aktie an diesem Tag bei 32,24 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 310,174 flatexDEGIRO-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 009,93 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Anteils am 12.11.2026 auf 22,60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 29,90 Prozent vermindert.

flatexDEGIRO wurde am Markt mit 2,49 Mrd. Euro bewertet. Am 30.06.2009 wurden flatexDEGIRO-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der flatexDEGIRO-Aktie lag damals bei 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at