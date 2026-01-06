Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Fraport-Investition
|
06.01.2026 10:03:44
MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Fraport-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 43,03 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Fraport-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 232,396 Fraport-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 651,17 EUR, da sich der Wert eines Fraport-Anteils am 05.01.2026 auf 71,65 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 66,51 Prozent.
Am Markt war Fraport jüngst 6,50 Mrd. Euro wert. Das Fraport-Papier wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Fraport-Papiers auf 35,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten
|
05.01.26
|ROUNDUP: Flughäfen erwarten mehr Passagiere im neuen Jahr (dpa-AFX)
|
30.12.25
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
23.12.25
|MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.12.25