MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fraport gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Fraport-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 43,03 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Fraport-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 232,396 Fraport-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 651,17 EUR, da sich der Wert eines Fraport-Anteils am 05.01.2026 auf 71,65 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 66,51 Prozent.

Am Markt war Fraport jüngst 6,50 Mrd. Euro wert. Das Fraport-Papier wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Fraport-Papiers auf 35,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at