MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fraport-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Fraport-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fraport-Aktie bei 48,18 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 20,756 Fraport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fraport-Aktie auf 64,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 330,43 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,04 Prozent angezogen.

Fraport war somit zuletzt am Markt 6,06 Mrd. Euro wert. Am 11.06.2006 fand der erste Handelstag der Fraport-Aktie an der Börse XETRA statt. Das Fraport-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at