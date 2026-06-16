MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fraport-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Fraport-Aktie an diesem Tag 61,25 EUR wert. Bei einem Fraport-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,327 Fraport-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.06.2026 gerechnet (73,30 EUR), wäre das Investment nun 1 196,73 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 19,67 Prozent.

Fraport war somit zuletzt am Markt 6,51 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Fraport-Aktie an der Börse XETRA war der 11.06.2006. Damals wurde der erste Kurs des Fraport-Papiers bei 35,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at