Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Lohnende Fraport-Anlage?
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07.07.2026 10:03:50
MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Fraport-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Fraport-Anteile bei 47,64 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Fraport-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,993 Fraport-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.07.2026 1 588,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 75,65 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 58,81 Prozent.
Fraport markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,99 Mrd. Euro. Am 11.06.2006 wagte die Fraport-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Fraport-Papiers auf 35,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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