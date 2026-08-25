Fraport Aktie

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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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Fraport-Performance 25.08.2026 10:03:37

MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Fraport-Investment gewesen.

Die Fraport-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55,82 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 179,147 Fraport-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 63,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 313,15 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 13,13 Prozent.

Insgesamt war Fraport zuletzt 5,83 Mrd. Euro wert. Das Fraport-Papier wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Fraport-Anteils auf 35,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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20.08.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Fraport Hold Warburg Research
13.08.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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