MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor einem Jahr eingefahren

Die Fraport-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Fraport-Papier bei 48,12 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fraport-Aktie investiert, befänden sich nun 20,781 Fraport-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 027,02 EUR, da sich der Wert einer Fraport-Aktie am 17.06.2024 auf 49,42 EUR belief. Mit einer Performance von +2,70 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Fraport eine Börsenbewertung in Höhe von 4,57 Mrd. Euro. Am 11.06.2006 fand der erste Handelstag der Fraport-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Fraport-Papiers wurde der Erstkurs mit 35,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at