MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fraport-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 52,01 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fraport-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 192,271 Fraport-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.02.2026 auf 84,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 179,58 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,80 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Fraport belief sich zuletzt auf 7,77 Mrd. Euro. Die Fraport-Aktie ging am 11.06.2006 an die Börse XETRA. Die Fraport-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
