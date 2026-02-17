Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Fraport-Anlage im Blick 17.02.2026 10:11:40

MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Fraport-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fraport-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 52,01 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fraport-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 192,271 Fraport-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.02.2026 auf 84,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 179,58 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,80 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Fraport belief sich zuletzt auf 7,77 Mrd. Euro. Die Fraport-Aktie ging am 11.06.2006 an die Börse XETRA. Die Fraport-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Nachrichten zu Fraport AG

mehr Nachrichten