Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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Lohnende Fraport-Investition? 14.04.2026 10:03:52

MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fraport-Aktie Anlegern gebracht.

Fraport-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 53,41 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Fraport-Aktie investiert hat, hat nun 18,723 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.04.2026 gerechnet (76,15 EUR), wäre die Investition nun 1 425,76 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,58 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Fraport eine Börsenbewertung in Höhe von 7,37 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Fraport-Anteils fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Ein Fraport-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

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