Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Profitable Fraport-Investition?
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09.06.2026 10:04:08
MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Fraport-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 50,29 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Fraport-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,988 Fraport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fraport-Papiers auf 67,05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133,33 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,33 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Fraport einen Börsenwert von 6,30 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Fraport-Papiere fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Fraport-Aktie bei 35,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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