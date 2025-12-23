MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fraport gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Fraport-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Fraport-Anteile bei 59,49 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Fraport-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16,810 Anteilen. Die gehaltenen Fraport-Papiere wären am 22.12.2025 1 158,18 EUR wert, da der Schlussstand 68,90 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 15,82 Prozent.

Fraport wurde am Markt mit 6,31 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Fraport-Aktie an der Börse XETRA war der 11.06.2006. Der Erstkurs des Fraport-Anteils belief sich damals auf 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

