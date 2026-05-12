Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Frühe Investition
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12.05.2026 10:04:15
MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen
Fraport-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Fraport-Papier bei 50,46 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 198,177 Fraport-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.05.2026 13 793,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 69,60 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 13 793,10 EUR entspricht einer Performance von +37,93 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Fraport eine Börsenbewertung in Höhe von 6,42 Mrd. Euro. Am 11.06.2006 fand der erste Handelstag des Fraport-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Fraport-Papiers bei 35,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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