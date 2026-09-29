Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Frühe Anlage
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29.09.2026 10:03:33
MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 29.09.2016 wurden Fraport-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Fraport-Anteile bei 48,69 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,540 Fraport-Aktien im Depot. Die gehaltenen Fraport-Papiere wären am 28.09.2026 1 271,44 EUR wert, da der Schlussstand 61,90 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 271,44 EUR entspricht einer Performance von +27,14 Prozent.
Der Marktwert von Fraport betrug jüngst 5,78 Mrd. Euro. Das Fraport-Papier wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Fraport-Aktie wurde der Erstkurs mit 35,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Fraport AG
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|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.09.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.09.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|61,75
|-0,32%