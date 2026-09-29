Fraport Aktie

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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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Frühe Anlage 29.09.2026 10:03:33

MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fraport-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 29.09.2016 wurden Fraport-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Fraport-Anteile bei 48,69 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,540 Fraport-Aktien im Depot. Die gehaltenen Fraport-Papiere wären am 28.09.2026 1 271,44 EUR wert, da der Schlussstand 61,90 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 271,44 EUR entspricht einer Performance von +27,14 Prozent.

Der Marktwert von Fraport betrug jüngst 5,78 Mrd. Euro. Das Fraport-Papier wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Fraport-Aktie wurde der Erstkurs mit 35,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

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24.09.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Fraport Hold Warburg Research
11.09.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
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Fraport AG 61,75 -0,32% Fraport AG

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