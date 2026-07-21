MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Fraport-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Fraport-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fraport-Papier bei 47,95 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Fraport-Aktie investiert hat, hat nun 2,086 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (66,90 EUR), wäre die Investition nun 139,52 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 39,52 Prozent.

Fraport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,25 Mrd. Euro gelistet. Am 11.06.2006 wurden Fraport-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des Fraport-Papiers wurde der Erstkurs mit 35,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at