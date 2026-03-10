MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fraport von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fraport-Aktien gewesen.

Am 10.03.2021 wurde das Fraport-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 53,35 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Fraport-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 187,441 Fraport-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.03.2026 13 870,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 74,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,71 Prozent erhöht.

Am Markt war Fraport jüngst 6,84 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Fraport-Aktie fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Fraport-Anteils bei 35,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at