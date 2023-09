MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fraport verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fraport-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Fraport-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 79,04 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Fraport-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 126,518 Fraport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fraport-Aktie auf 49,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 199,39 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 38,01 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Fraport eine Börsenbewertung in Höhe von 4,43 Mrd. Euro. Die Fraport-Aktie wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Fraport-Aktie auf 35,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at