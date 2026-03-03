MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fraport von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Fraport-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 03.03.2023 wurde das Fraport-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fraport-Anteile an diesem Tag 50,98 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,616 Fraport-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.03.2026 auf 80,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 570,22 EUR wert. Mit einer Performance von +57,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Fraport war somit zuletzt am Markt 7,40 Mrd. Euro wert. Die Fraport-Aktie wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Fraport-Papiers belief sich damals auf 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

