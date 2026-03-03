Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Fraport-Investment im Blick
|
03.03.2026 10:04:01
MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fraport von vor 3 Jahren verdient
Am 03.03.2023 wurde das Fraport-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fraport-Anteile an diesem Tag 50,98 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,616 Fraport-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.03.2026 auf 80,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 570,22 EUR wert. Mit einer Performance von +57,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Fraport war somit zuletzt am Markt 7,40 Mrd. Euro wert. Die Fraport-Aktie wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Fraport-Papiers belief sich damals auf 35,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fraport AG
|
25.02.26
|Freundlicher Handel: MDAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.02.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
23.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
23.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert nachmittags (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.02.26
|MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.02.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Fraport auf 79,50 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
13.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Fraport AG
|02.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|12.02.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|12.02.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.02.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|16.01.26
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|77,05
|-3,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX rauscht ab -- DAX fällt deutlich unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag kräftig im Minus. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.