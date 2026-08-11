MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fraport-Aktie Investoren gebracht.

Das Fraport-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Fraport-Papier bei 76,60 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Fraport-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,305 Fraport-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,95 EUR, da sich der Wert eines Fraport-Papiers am 10.08.2026 auf 66,60 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,05 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Fraport belief sich jüngst auf 6,19 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Fraport-Anteils fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Fraport-Anteils bei 35,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at