Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Fraport-Performance im Blick
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08.09.2026 10:03:40
MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fraport-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Fraport-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 72,45 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13,803 Fraport-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 845,41 EUR, da sich der Wert eines Fraport-Papiers am 07.09.2026 auf 61,25 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,46 Prozent verringert.
Am Markt war Fraport jüngst 5,77 Mrd. Euro wert. Die Fraport-Aktie wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Fraport-Papiers belief sich damals auf 35,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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01.09.26
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|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
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|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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28.08.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
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27.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
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Analysen zu Fraport AG
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|13.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|13.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|61,60
|1,07%