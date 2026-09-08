Fraport Aktie

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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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Fraport-Performance im Blick 08.09.2026 10:03:40

MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fraport-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fraport-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Fraport-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Fraport-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 72,45 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13,803 Fraport-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 845,41 EUR, da sich der Wert eines Fraport-Papiers am 07.09.2026 auf 61,25 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,46 Prozent verringert.

Am Markt war Fraport jüngst 5,77 Mrd. Euro wert. Die Fraport-Aktie wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Fraport-Papiers belief sich damals auf 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

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13.08.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
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