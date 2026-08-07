FUCHS Aktie

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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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Rentable FUCHS SE VZ-Investition? 07.08.2026 10:03:56

MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: Hätte sich eine FUCHS SE VZ-Investition von vor einem Jahr rentiert?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die FUCHS SE VZ-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden FUCHS SE VZ-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die FUCHS SE VZ-Anteile bei 40,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das FUCHS SE VZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,447 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,85 EUR, da sich der Wert einer FUCHS SE VZ-Aktie am 06.08.2026 auf 40,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,15 Prozent verringert.

Der Marktwert von FUCHS SE VZ betrug jüngst 4,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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FUCHS SE VZ 40,80 0,25% FUCHS SE VZ

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