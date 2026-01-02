MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen FUCHS SE VZ-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das FUCHS SE VZ-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die FUCHS SE VZ-Aktie an diesem Tag 33,00 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das FUCHS SE VZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 303,030 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 557,58 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Anteils am 30.12.2025 auf 38,14 EUR belief. Mit einer Performance von +15,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der FUCHS SE VZ-Wert an der Börse wurde auf 4,45 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

