FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Lukrativer FUCHS SE VZ-Einstieg?
|
02.01.2026 10:03:35
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das FUCHS SE VZ-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die FUCHS SE VZ-Aktie an diesem Tag 33,00 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das FUCHS SE VZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 303,030 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 557,58 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Anteils am 30.12.2025 auf 38,14 EUR belief. Mit einer Performance von +15,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der FUCHS SE VZ-Wert an der Börse wurde auf 4,45 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|27.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
