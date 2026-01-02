FUCHS Aktie

FUCHS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer FUCHS SE VZ-Einstieg? 02.01.2026 10:03:35

MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen FUCHS SE VZ-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das FUCHS SE VZ-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die FUCHS SE VZ-Aktie an diesem Tag 33,00 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das FUCHS SE VZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 303,030 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 557,58 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Anteils am 30.12.2025 auf 38,14 EUR belief. Mit einer Performance von +15,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der FUCHS SE VZ-Wert an der Börse wurde auf 4,45 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FUCHS SE VZmehr Nachrichten

Analysen zu FUCHS SE VZmehr Analysen

27.11.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 FUCHS Overweight Barclays Capital
03.11.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.25 FUCHS Buy Warburg Research
03.11.25 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

FUCHS SE VZ 38,12 0,16% FUCHS SE VZ

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:05 KW 1: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
17:36 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
16:35 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen