MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in FUCHS SE VZ eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 14.08.2023 wurde die FUCHS SE VZ-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der FUCHS SE VZ-Anteile betrug an diesem Tag 37,12 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 26,940 FUCHS SE VZ-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 062,50 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Papiers am 13.08.2026 auf 39,44 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,25 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für FUCHS SE VZ eine Börsenbewertung in Höhe von 4,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at