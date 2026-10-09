MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen FUCHS SE VZ-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem FUCHS SE VZ-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren FUCHS SE VZ-Anteile an diesem Tag 35,40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,825 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,18 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Papiers am 08.10.2026 auf 43,96 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 24,18 Prozent vermehrt.

FUCHS SE VZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at