FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Frühe Anlage
|
27.11.2026 10:03:44
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das FUCHS SE VZ-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die FUCHS SE VZ-Anteile bei 39,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,316 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 082,03 EUR, da sich der Wert einer FUCHS SE VZ-Aktie am 26.11.2026 auf 42,74 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 8,20 Prozent vermehrt.
Alle FUCHS SE VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
10:03
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
26.11.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
20.11.26
|MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
17.11.26
|XETRA-Handel MDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu FUCHS SE VZ
|26.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|03.11.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|03.11.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|03.11.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|26.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|42,80
|0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.