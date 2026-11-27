Investoren, die vor Jahren in FUCHS SE VZ-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das FUCHS SE VZ-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die FUCHS SE VZ-Anteile bei 39,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,316 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 082,03 EUR, da sich der Wert einer FUCHS SE VZ-Aktie am 26.11.2026 auf 42,74 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 8,20 Prozent vermehrt.

Alle FUCHS SE VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at