MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in FUCHS SE VZ-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem FUCHS SE VZ-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die FUCHS SE VZ-Aktie an diesem Tag bei 38,32 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,610 FUCHS SE VZ-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 116,75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44,74 EUR belief. Damit wäre die Investition um 16,75 Prozent gestiegen.

FUCHS SE VZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,42 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at