MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen FUCHS SE VZ-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die FUCHS SE VZ-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der FUCHS SE VZ-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 36,67 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das FUCHS SE VZ-Papier investiert hätte, befänden sich nun 272,702 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.05.2026 10 411,78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,18 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,12 Prozent erhöht.

FUCHS SE VZ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at