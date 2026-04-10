FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Profitable FUCHS SE VZ-Anlage?
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10.04.2026 10:03:36
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades FUCHS SE VZ-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 38,49 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 25,984 FUCHS SE VZ-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 975,96 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Papiers am 09.04.2026 auf 37,56 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,40 Prozent eingebüßt.
FUCHS SE VZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,50 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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