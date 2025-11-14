FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|FUCHS SE VZ-Anlage
|
14.11.2025 10:03:43
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden FUCHS SE VZ-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 48,18 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 207,555 FUCHS SE VZ-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der FUCHS SE VZ-Aktie auf 39,82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 264,84 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 17,35 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von FUCHS SE VZ belief sich jüngst auf 4,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
