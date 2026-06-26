FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Lohnender FUCHS SE VZ-Einstieg?
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26.06.2026 10:03:50
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die FUCHS SE VZ-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das FUCHS SE VZ-Papier bei 41,40 EUR. Bei einem FUCHS SE VZ-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,415 FUCHS SE VZ-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 94,93 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Papiers am 25.06.2026 auf 39,30 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5,07 Prozent verringert.
FUCHS SE VZ wurde am Markt mit 4,69 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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