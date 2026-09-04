FUCHS Aktie

FUCHS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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Frühes Investment 04.09.2026 10:03:59

MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen FUCHS SE VZ-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem FUCHS SE VZ-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 40,08 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 24,950 FUCHS SE VZ-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 1 052,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42,18 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,24 Prozent angezogen.

Der FUCHS SE VZ-Wert an der Börse wurde auf 5,10 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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