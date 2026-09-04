FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Frühes Investment
|
04.09.2026 10:03:59
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem FUCHS SE VZ-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 40,08 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 24,950 FUCHS SE VZ-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 1 052,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42,18 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,24 Prozent angezogen.
Der FUCHS SE VZ-Wert an der Börse wurde auf 5,10 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
10:03
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
01.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
31.08.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX schwächelt (finanzen.at)
|
28.08.26
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu FUCHS SE VZ
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|27.07.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|42,48
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.