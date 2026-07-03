FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Hochrechnung
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03.07.2026 10:04:07
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem FUCHS SE VZ-Papier statt. Der Schlusskurs der FUCHS SE VZ-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35,91 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,847 FUCHS SE VZ-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der FUCHS SE VZ-Aktie auf 38,98 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 085,49 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,55 Prozent angewachsen.
Alle FUCHS SE VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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