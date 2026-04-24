MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren FUCHS SE VZ-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 24.04.2023 wurde die FUCHS SE VZ-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,584 FUCHS SE VZ-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,21 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Anteils am 23.04.2026 auf 37,62 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,79 Prozent.

Insgesamt war FUCHS SE VZ zuletzt 4,55 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at