FUCHS Aktie

FUCHS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler FUCHS SE VZ-Einstieg? 24.04.2026 10:03:40

MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren FUCHS SE VZ-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 24.04.2023 wurde die FUCHS SE VZ-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,584 FUCHS SE VZ-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,21 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Anteils am 23.04.2026 auf 37,62 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,79 Prozent.

Insgesamt war FUCHS SE VZ zuletzt 4,55 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

mehr Nachrichten